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Корсун Иоанн / Иван / Лукьянович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слободы Ямполя

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Корсун Лука Елисеевич

Мать: Корсунова Екатерина Демидовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слободы Ямполя
Рождение ребёнка
07.08.1912

Сын: Корсун Григорий Иоаннович / Иванович /

Мать ребёнка: Корсун Вера Евфимовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 36 /, м/к-1912г../ зап.№ 51 /
Бракосочетание
До 1912

Жена: Корсун Вера Евфимовна

Рождение ребёнка
08.05.1915

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Иванович

Мать ребёнка: Корсун Вера Евфимовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 68 /, м/к-1915г./ зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
22.03.1919

Сын: Корсун Андрей Иванович

Мать ребёнка: Корсун Вера Евфимовна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 75 /, м/к-1919г../ зап.№ 22 /
Смерть
Неизвестно
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