Корсун Иван / Иоанн / Иванович
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения08.05.1915
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1915
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 68 /, м/к-1915г./ зап.№ 27 /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: ВОВ пропал без вести