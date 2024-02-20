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Корсун Иван / Иоанн / Иванович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

08.05.1915

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1915

Отец: Корсун Иоанн / Иван / Лукьянович

Мать: Корсун Вера Евфимовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 68 /, м/к-1915г./ зап.№ 27 /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Ольга Илларионовна

Смерть
?.05.1943
Причина смерти: ВОВ пропал без вести
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