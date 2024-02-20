Голованев Гавриил Тихонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения26.03.1915
Дата смерти08.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1915
Отец: Голованев Тихон Демидович
Мать: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.04.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука