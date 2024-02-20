(Голованевева) Гликерия Тихоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.05.1911
Дата смерти13.07.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911
Отец: Голованев Тихон Демидович
Мать: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
13.07.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука