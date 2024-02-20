(Голованевева) Гликерия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованевева) Гликерия Тихоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.05.1911

Дата смерти

13.07.1911

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911

Отец: Голованев Тихон Демидович

Мать: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
13.07.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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