Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1842
Дата смерти08.08.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1842
Бракосочетание
1865
26.01.1865
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1879
Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич
Смерть
08.08.1903