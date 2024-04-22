Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Место рождения

Юртово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.11.1842

Дата смерти

08.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1842

Отец: Мыльников Иван Стефанович

Мать: Мыльникова Прасковья Ивановна

Юртово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1865

Муж: Гоголев Иван Яковлевич

26.01.1865
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гоголев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.02.1879

Сын: Гоголев Тарасий Иванович

Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Гоголев Иван Яковлевич

Смерть
08.08.1903
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