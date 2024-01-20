Мыльникова (Коробейикова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльникова (Коробейикова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Контузла

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Контузла
Бракосочетание
25.01.1842

Муж: Мыльников Иван Стефанович

второй брак, жениху 31, невесте 27
Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: Гоголева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Мыльников Иван Стефанович

Юртово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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