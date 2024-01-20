Мыльникова (Коробейикова) Прасковья Ивановна
Место рожденияКонтузла
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Контузла
Бракосочетание
25.01.1842
второй брак, жениху 31, невесте 27
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: Гоголева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Мыльников Иван Стефанович
Юртово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно