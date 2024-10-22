Гоголев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти13.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголев Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Гоголева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Бракосочетание
1865
26.01.1865
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Гоголева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гоголев Александр Иванович
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Гоголева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1879
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Гоголева) Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна
Смерть
13.02.1904