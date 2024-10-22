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Гоголев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

13.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гоголев Яков Иванович

Мать: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Гоголева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Бракосочетание
1865

Жена: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

26.01.1865
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Гоголева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Гоголев Александр Иванович

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Гоголев Иван Иванович

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Гоголева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гоголев Стефан Иванович

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1879

Сын: Гоголев Тарасий Иванович

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Гоголева) Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Гоголева (Мыльникова) Матрона Ивановна

Смерть
13.02.1904

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