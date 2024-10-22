Гоголев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
16.01.1839
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Гоголева) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Патракеева (Гоголева) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1848
Сын: Гоголев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно