Гоголев Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголев Яков Иванович

Гоголев Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гоголев Иван Степанович

Мать: Евдокия Афанасьевна (Холкина) Авдотья Авдотья/Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
16.01.1839

Жена: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Гоголева) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гоголев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Патракеева (Гоголева) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1848

Сын: Гоголев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гоголева (Патракеева) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.