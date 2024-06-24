Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна
Место рождениясело Добрый Колодец, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дорохов Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Захарович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Захарович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Дорохова) Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Захарович
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно