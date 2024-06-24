Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна

Место рождения

село Добрый Колодец, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дорохов Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Захарович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Дорохов Архип Игнатьевич

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Захарович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дорохова) Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Захарович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Игнат Захарович

Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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