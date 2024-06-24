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Дорохов Игнат Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Дорохов Захар Антонович

Мать: Дорохова (Гусева) Ефросиния Меркуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дорохов Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Дорохов Архип Игнатьевич

Мать ребёнка: Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дорохова) Ульяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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