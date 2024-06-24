Дорохов Игнат Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дорохов Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Дорохова) Ульяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Доренская (Рагулина) Акилина Ефимовна
Смерть
Неизвестно