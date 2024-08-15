Пилигримова (Рыбина) Ирина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1977
Место жительства
Неизвестно
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Образование
С 1994 по 1997
Куратмышское педагогическое училище
Бракосочетание
19.10.1996
Бракосочетание
19.10.1996
Муж: не указан
Рождение ребёнка
07.04.1997
Дочь: (Пилигримова) Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
С 2001 по 2017
Потребительский кооператив "Мокроусовский коопзверопромхоз"
Образование
С 2005 по 2010
Экономический факультет (с. Лесниково, Кетовский район)