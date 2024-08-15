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Пилигримова (Рыбина) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

20.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1977

Отец: Рыбин Анатолий Михайлович

Мать: Рыбина (Кокорина) Ольга Константиновна

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Образование
С 1994 по 1997
Куратмышское педагогическое училище
Бракосочетание
19.10.1996

Муж: Пилигримов Сергей Анатольевич

Бракосочетание
19.10.1996

Муж: не указан

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.04.1997

Дочь: (Пилигримова) Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
С 2001 по 2017
Потребительский кооператив "Мокроусовский коопзверопромхоз"
Образование
С 2005 по 2010
Экономический факультет (с. Лесниково, Кетовский район)

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