Рыбина (Кокорина) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1976
Рождение ребёнка
20.05.1977
Дочь: Пилигримова (Рыбина) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Рыбин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1980
Отец ребёнка: Рыбин Анатолий Михайлович