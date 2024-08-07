Рыбина (Кокорина) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбина (Кокорина) Ольга Константиновна

Рыбина (Кокорина) Ольга Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1976

Муж: Рыбин Анатолий Михайлович

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.05.1977

Дочь: Пилигримова (Рыбина) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Рыбин Анатолий Михайлович

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.05.1980

Сын: Рыбин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Рыбин Анатолий Михайлович

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.