Киселёва (Шаркевич) Ирина Сысоевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жгун Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.
Дочь: Зарембо Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно