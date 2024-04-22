Киселёва (Шаркевич) Ирина Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва (Шаркевич) Ирина Сысоевна

Киселёва (Шаркевич) Ирина Сысоевна

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаркевич Сысой Иванович

Мать: Шаркевич Дарья Григорьевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жгун Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Дмитриевич

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.

Дочь: Зарембо Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Дмитриевич

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Дмитриевич

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Фёдор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close