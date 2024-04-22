Зарембо (Киселёва) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения30.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1891 ст.
Отец: Киселёв Фёдор Дмитриевич
Мать: Киселёва Ирина Сысоевна
Рождение ребёнка
04.07.1908 ст.
Дочь: Зарембо Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Зарембо Борис Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.
Дочь: Зарембо Александра Борисовна
Отец ребёнка: Зарембо Борис Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно