Зарембо (Киселёва) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарембо (Киселёва) Мария Фёдоровна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1891 ст.

Отец: Киселёв Фёдор Дмитриевич

Мать: Киселёва Ирина Сысоевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1908 ст.

Дочь: Зарембо Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Зарембо Борис Васильевич

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.

Дочь: Зарембо Александра Борисовна

Отец ребёнка: Зарембо Борис Васильевич

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Сын: Зарембо Иван Борисович

Отец ребёнка: Зарембо Борис Васильевич

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарембо Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
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