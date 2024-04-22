Киселёв Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти08.08.1905 ст.
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жгун Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Сысоевна
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.
Дочь: Зарембо Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Сысоевна
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселёва Ирина Сысоевна
Смерть
08.08.1905 ст.