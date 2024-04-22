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Киселёв Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

08.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Киселёв Дмитрий Евдокимович

Мать: Киселёва Агриппина Тимофеевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жгун Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Сысоевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.

Дочь: Зарембо Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Сысоевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Сысоевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Ирина Сысоевна

Смерть
08.08.1905 ст.
Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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