Перчик Михаил Аронович
Место рождения
Дата рождения12.02.1902
Дата смерти04.05.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1949
Дочь: Гаркушина Перчик Галина Михайловна
Мать ребёнка: Перчик (Платонова) Матрена Михайловна
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Смерть
04.05.1976