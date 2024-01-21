Перчик Михаил Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерчик Михаил Аронович

Перчик Михаил Аронович

Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

12.02.1902

Дата смерти

04.05.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Пинск, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перчик (Платонова) Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1949

Дочь: Гаркушина Перчик Галина Михайловна

Мать ребёнка: Перчик (Платонова) Матрена Михайловна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Смерть
04.05.1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.