Перчик (Платонова) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перчик (Платонова) Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1912

Дата смерти

28.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перчик Михаил Аронович

Рождение ребёнка
07.04.1949

Дочь: Гаркушина Перчик Галина Михайловна

Отец ребёнка: Перчик Михаил Аронович

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Смерть
28.10.1977

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