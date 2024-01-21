Перчик (Платонова) Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1912
Дата смерти28.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1949
Дочь: Гаркушина Перчик Галина Михайловна
Отец ребёнка: Перчик Михаил Аронович
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Смерть
28.10.1977