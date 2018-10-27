Гаркушина Перчик Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркушина Перчик Галина Михайловна

Место рождения

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.04.1949

Дата смерти

27.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949

Отец: Перчик Михаил Аронович

Мать: Перчик (Платонова) Матрена Михайловна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.09.1970

Дочь: Пятышева (Гаркушина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Гаркушин Николай Иванович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Гаркушина Жанна Николаевна

Отец ребёнка: Гаркушин Николай Иванович

Смерть
27.10.2018

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