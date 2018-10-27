Гаркушина Перчик Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.04.1949
Дата смерти27.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949
Рождение ребёнка
20.09.1970
Дочь: Пятышева (Гаркушина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Гаркушин Николай Иванович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Гаркушина Жанна Николаевна
Отец ребёнка: Гаркушин Николай Иванович
Смерть
27.10.2018