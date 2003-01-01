Кулакова (Зимина) Анна Семеновна 05.06.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулакова (Зимина) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1910

Дата смерти

01.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1910

Отец: Зимин Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Изосим Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1934

Дочь: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.11.1954

Дочь: (Кулакова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
01.01.2003

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