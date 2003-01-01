Кулакова (Зимина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1910
Дата смерти01.01.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1910
Отец: Зимин Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Изосим Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1934
Дочь: Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1954
Дочь: (Кулакова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Павлович
Смерть
01.01.2003