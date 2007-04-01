Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1934
Дата смерти01.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1934
Бракосочетание
08.01.1955
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.08.1955
Дочь: Кононенко (Отто) Ираида Витальевна
Отец ребёнка: Отто Виталий Константинович
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.12.1956
Отец ребёнка: Отто Виталий Константинович
Рождение ребёнка
03.10.1965
Отец ребёнка: Отто Виталий Константинович
Смерть
01.04.2007