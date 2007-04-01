Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна 11.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОтто (Кулакова) Татьяна Васильевна

Отто (Кулакова) Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

11.01.1934

Дата смерти

01.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1934

Отец: Кулаков Василий Павлович

Мать: Кулакова (Зимина) Анна Семеновна

Бычково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.01.1955

Муж: Отто Виталий Константинович

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.08.1955

Дочь: Кононенко (Отто) Ираида Витальевна

Отец ребёнка: Отто Виталий Константинович

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.12.1956

Сын: Отто Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Отто Виталий Константинович

Рождение ребёнка
03.10.1965

Сын: Отто Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Отто Виталий Константинович

Смерть
01.04.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.