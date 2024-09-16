Налим Тит Ефремов
Место рождения
Дата рожденияС 1731 по 1743
Дата смерти1822
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1731 по 1743
Отец: Ефрем Галактионов
Мать: Анисья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Налимов (Титов) Дорофей Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Титова
Мать ребёнка: Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Степанида Яковлева
Смерть
1822
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область