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Налим Тит Ефремов

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

С 1731 по 1743

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1731 по 1743

Отец: Ефрем Галактионов

Мать: Анисья Макарова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Налимов (Титов) Дорофей Титов

Мать ребёнка: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Титова

Мать ребёнка: Степанида Яковлева

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Налимов Спиридон Титов

Мать ребёнка: Степанида Яковлева

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Налимов Емельян Титов

Мать ребёнка: Степанида Яковлева

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1822
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

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