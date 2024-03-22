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Налимов Спиридон Титов

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Налим Тит Ефремов

Мать: Степанида Яковлева

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Титов Прокопий Спиридонович

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Спиридонова

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Григорьева

Смерть
1842
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