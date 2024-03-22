Налимов Спиридон Титов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Налим Тит Ефремов
Мать: Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Титов Прокопий Спиридонович
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Спиридонова
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Григорьева
Смерть
1842