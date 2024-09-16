Степанида Яковлева
Место рождения
Дата рожденияС 1744 по 1755
Дата смертиС 1815 по 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1744 по 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Налим Тит Ефремов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Титова
Отец ребёнка: Налим Тит Ефремов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Налим Тит Ефремов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Налим Тит Ефремов
Смерть
С 1815 по 1816