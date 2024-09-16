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Степанида Яковлева

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

С 1744 по 1755

Дата смерти

С 1815 по 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1731 по 1743 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1744 по 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налим Тит Ефремов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Титова

Отец ребёнка: Налим Тит Ефремов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Налимов Спиридон Титов

Отец ребёнка: Налим Тит Ефремов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Налимов Емельян Титов

Отец ребёнка: Налим Тит Ефремов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
С 1815 по 1816

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