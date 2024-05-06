Пименов Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения17.11.1890 ст.
Дата смерти14.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1918 ст.
Дочь: Неустроева Ефрасинья (Лёля) Григорьевна
Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна
Запись метрической книгиЗабайкальской Духовной Консистории Причту Быркинской Николаевской церкви за 1917-1918 год Ф-282.оп.3,д 2691 л.-125-126 В прочих документах дата рождения 10.10.1919
Рождение ребёнка
19.09.1921
Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1928
Сын: Пименов Максим (Сёма) Григорьевич
Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна
Смерть
14.12.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Арестован 21.10.1937, тройкой УНКВД Иркутской области 08.12.1937 по ст. 58-9,-10,-11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 14.12.1937г. в г. Иркутске) Реабилитирован прокуратурой Иркутской област... Показать все