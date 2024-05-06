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Пименов Григорий Данилович

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Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

17.11.1890 ст.

Дата смерти

14.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890 ст.

Отец: Пименов Даниил Афанасьевич

Мать: Пименова Мария Лаврентиевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.09.1918 ст.

Дочь: Неустроева Ефрасинья (Лёля) Григорьевна

Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Запись метрической книгиЗабайкальской Духовной Консистории Причту Быркинской Николаевской церкви за 1917-1918 год Ф-282.оп.3,д 2691 л.-125-126 В прочих документах дата рождения 10.10.1919
Рождение ребёнка
19.09.1921

Сын: Пименов Аким Григорьевич

Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пименов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна

Рождение ребёнка
02.02.1928

Сын: Пименов Максим (Сёма) Григорьевич

Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Ирина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Пименова Ирина Степановна

Смерть
14.12.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Арестован 21.10.1937, тройкой УНКВД Иркутской области 08.12.1937 по ст. 58-9,-10,-11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 14.12.1937г. в г. Иркутске) Реабилитирован прокуратурой Иркутской област... Показать все
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