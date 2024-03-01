Пименов Максим (Сёма) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1928
Дата смерти10.08.1988
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1928
Бракосочетание
26.07.1954
Михайловское, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Евгений Максимович
Мать ребёнка: Земляник Галина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Сергей Максимович
Мать ребёнка: Земляник Галина Максимовна
Смерть
10.08.1988
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область