Пименов Максим (Сёма) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Максим (Сёма) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1928

Дата смерти

10.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1928

Отец: Пименов Григорий Данилович

Мать: Пименова Ирина Степановна

Бракосочетание
26.07.1954

Жена: Земляник Галина Максимовна

Михайловское, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Евгений Максимович

Мать ребёнка: Земляник Галина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Сергей Максимович

Мать ребёнка: Земляник Галина Максимовна

Смерть
10.08.1988
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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