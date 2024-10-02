Fleischmann Eduard
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Fleischmann Peter
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1859
Сын: Fleischmann Andreas
Мать ребёнка: Fleischmann (Ritter) Catharina
Рождение ребёнка
11.01.1862
Сын: Fleischmann Philipp
Мать ребёнка: Fleischmann (Ritter) Catharina
Смерть
Неизвестно