Fleischmann (Ritter) Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fleischmann (Ritter) Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ritter ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fleischmann Eduard

Рождение ребёнка
19.10.1859

Сын: Fleischmann Andreas

Отец ребёнка: Fleischmann Eduard

Рождение ребёнка
11.01.1862

Сын: Fleischmann Philipp

Отец ребёнка: Fleischmann Eduard

Смерть
Неизвестно

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