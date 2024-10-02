Fleischmann (Ritter) Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ritter ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Fleischmann Eduard
Рождение ребёнка
19.10.1859
Сын: Fleischmann Andreas
Отец ребёнка: Fleischmann Eduard
Рождение ребёнка
11.01.1862
Сын: Fleischmann Philipp
Отец ребёнка: Fleischmann Eduard
Смерть
Неизвестно