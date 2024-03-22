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Волкова (Беляева) Валентина Николаевна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1931

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Беляев Николай Ефимович

Мать: Беляева Мария Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
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