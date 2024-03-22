Волкова (Беляева) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Беляев Николай Ефимович
Мать: Беляева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2005