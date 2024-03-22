Беляева (Блинова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти07.11.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Блинов Егор
Рождение ребёнка
1922
Сын: Беляев Иннокентий Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Волкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1975