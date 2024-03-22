Беляева (Блинова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Блинова) Мария Егоровна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1897

Дата смерти

07.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Блинов Егор

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Беляев Иннокентий Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Волкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Ефимович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Николай Ефимович

Смерть
07.11.1975
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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