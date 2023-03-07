Блинов Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Клящина Авдотья (Евдокия) Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: Беляева Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Беляева Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно