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Блинов Егор

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Клящина Авдотья (Евдокия) Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.05.1889

Дочь: Беляева Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Беляева Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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