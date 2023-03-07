Беляев Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти07.12.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Беляев Евфимий Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Беляев Иннокентий Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Волкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Мария Егоровна
Смерть
07.12.1955