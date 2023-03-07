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Беляев Николай Ефимович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1896

Дата смерти

07.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Беляев Евфимий Моисеевич

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Беляев Иннокентий Николаевич

Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Волкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Мария Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Мария Егоровна

Смерть
07.12.1955
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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