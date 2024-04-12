Пономаренко Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко Николай Данилович

Пономаренко Николай Данилович

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Пономаренко Данил Романович

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Пономаренко Федот Николаевич

Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
23.10.1774 ст.

Сын: Пономаренко Яков Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Пономаренко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1777

Дочь: Соломонида Николаевна

Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Ирина Яковлевна

Виры, Сумська область
Смерть
1821
Виры, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close