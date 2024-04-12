Пономаренко Николай Данилович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1821
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Пономаренко Данил Романович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Пономаренко Федот Николаевич
Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.10.1774 ст.
Сын: Пономаренко Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пономаренко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.08.1777
Дочь: Соломонида Николаевна
Мать ребёнка: Пономаренко Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821