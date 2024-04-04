Пономаренко Федот Николаевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пономаренко Данил Федотович
Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пономаренко Иосиф Федотович
Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пономаренко Корней Федотович
Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья Федотовна
Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна
Смерть
Неизвестно