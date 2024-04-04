Пономаренко Федот Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко Федот Николаевич

Пономаренко Федот Николаевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Пономаренко Николай Данилович

Мать: Пономаренко Ирина Яковлевна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пономаренко Данил Федотович

Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пономаренко Иосиф Федотович

Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пономаренко Корней Федотович

Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья Федотовна

Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Пономаренко Матрёна

Виры, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close