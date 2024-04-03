Пономаренко Данил Федотович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Пономаренко Федот Николаевич
Мать: Пономаренко Матрёна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пономаренко Лука Данилович
Мать ребёнка: Пономаренко Александра
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пономаренко Пантелеймон Данилович
Мать ребёнка: Пономаренко Александра
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пономаренко Иван Данилович
Мать ребёнка: Пономаренко Александра
Рождение ребёнка
09.07.1852
Сын: Пономаренко Антоний Даниилович
Мать ребёнка: Пономаренко Варвара Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономаренко Александра
Смерть
Неизвестно