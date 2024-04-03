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Пономаренко Данил Федотович

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пономаренко Федот Николаевич

Мать: Пономаренко Матрёна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пономаренко Лука Данилович

Мать ребёнка: Пономаренко Александра

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пономаренко Пантелеймон Данилович

Мать ребёнка: Пономаренко Александра

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пономаренко Иван Данилович

Мать ребёнка: Пономаренко Александра

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
09.07.1852

Сын: Пономаренко Антоний Даниилович

Мать ребёнка: Пономаренко Варвара Иосифовна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Варвара Иосифовна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Александра

Смерть
Неизвестно
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