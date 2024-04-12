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Пономаренко Алексей Николаевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Пономаренко Николай Данилович

Мать: Пономаренко Ирина Яковлевна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пономаренко Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пономаренко Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Соломонида Алексеевна

Мать ребёнка: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономаренко Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пономаренко Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаренко Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Анна

Смерть
Неизвестно
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