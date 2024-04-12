Пономаренко Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пономаренко Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Пономаренко Анна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пономаренко Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: Пономаренко Анна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Соломонида Алексеевна
Мать ребёнка: Пономаренко Анна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Пономаренко Анна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пономаренко Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пономаренко Анна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пономаренко Марк Алексеевич
Мать ребёнка: Пономаренко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаренко Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Пономаренко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономаренко Анна
Смерть
Неизвестно