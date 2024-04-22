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Пономаренко Василий Алексеевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пономаренко Алексей Николаевич

Мать: Пономаренко Анна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пономаренко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пономаренко Савва Васильевич

Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Демченко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаренко Трифон Васильевич

Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Ефросиния Ивановна

Виры, Сумська область
Смерть
До 1865
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