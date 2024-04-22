Пономаренко Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Пономаренко Алексей Николаевич
Мать: Пономаренко Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пономаренко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пономаренко Савва Васильевич
Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Демченко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаренко Трифон Васильевич
Мать ребёнка: Пономаренко Ефросиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1865