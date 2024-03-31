Пономаренко Трифон Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1859
Дочь: Евгения Трифоновна
Мать ребёнка: Пономаренко Космия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.06.1865
Дочь: Акулина Трифоновна
Рождение ребёнка
21.08.1868
Дочь: Васса Трифоновна
Мать ребёнка: Пономаренко Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно