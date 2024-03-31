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Пономаренко Трифон Васильевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономаренко Василий Алексеевич

Мать: Пономаренко Ефросиния Ивановна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1859

Дочь: Евгения Трифоновна

Мать ребёнка: Пономаренко Космия Григорьевна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
14.06.1865

Дочь: Акулина Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
21.08.1868

Дочь: Васса Трифоновна

Мать ребёнка: Пономаренко Ксения Фёдоровна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Ксения Фёдоровна

Виры, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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