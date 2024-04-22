Пономаренко Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Ефросиния Ивановна

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

06.04.1865

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пономаренко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пономаренко Савва Васильевич

Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Демченко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаренко Трифон Васильевич

Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Василий Алексеевич

Виры, Сумська область
Смерть
06.04.1865
Виры, Сумська область
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