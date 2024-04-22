Пономаренко Ефросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти06.04.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пономаренко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пономаренко Савва Васильевич
Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Демченко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаренко Трифон Васильевич
Отец ребёнка: Пономаренко Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1865