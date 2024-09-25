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Кольц Амвросий Феодотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кольц Феодот Кандрат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Кольц Илия Амвросиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1886

Сын: Кольц Петр Амвросиевич

Мать ребёнка: Иванова Наталия Ивановна

Дорошовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кольц Иван Амвросиевич

Мать ребёнка: не указана

Дорошовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Кольц Иоанн Амвросиевич

Мать ребёнка: не указана

Дорошовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кольц Ксения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Дорошовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.03.1897

Сын: Кольц Василий Амвросиевич

Мать ребёнка: не указана

Дорошовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
04.10.1900

Дочь: Кольц Пелагия Амвросиевна

Мать ребёнка: не указана

Дорошовка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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