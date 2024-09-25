Кольц Амвросий Феодотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кольц Феодот Кандрат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1886
Мать ребёнка: Иванова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кольц Ксения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1897
Сын: Кольц Василий Амвросиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1900
Дочь: Кольц Пелагия Амвросиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно