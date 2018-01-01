село Дорошовка, село Дорошовка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Дорошовка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1717Арнаутовка (Станица Арнаутовская), с. южн. пос.при р. Буге.10672201728772Православный молитв. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Вознесенская волость
407. Арнаутовка (Визиряны), село бывшее государственное, при реке Буге, дворов 369, жителей 1861, церковь православная, школа, почтовая станция, лавка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Вознесенская волость
село Арнаутовка (сельское общество)530173517543489
поселок Арнаутовский (сельское общество)98219319538

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15936Дорошівкаселоцентр сільської радир-н Вознесенськийсільрада Дорошівська
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