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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1717Арнаутовка (Станица Арнаутовская), с. южн. пос.при р. Буге.10672201728772Православный молитв. дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
407. Арнаутовка (Визиряны), село бывшее государственное, при реке Буге, дворов 369, жителей 1861, церковь православная, школа, почтовая станция, лавка
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Арнаутовка (сельское общество)530173517543489
поселок Арнаутовский (сельское общество)98219319538
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15936Дорошівкаселоцентр сільської радир-н Вознесенськийсільрада Дорошівська