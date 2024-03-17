Пешкун Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1925
Дочь: Пешкун Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.02.1928
Дочь: Сокол Галина (Анна) Ивановна
Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.06.1934
Сын: Пешкун Александр Иванович
Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич
Смерть
1975
Найстенъярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия