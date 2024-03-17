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Пешкун Татьяна Павловна

Место рождения

Артуки, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Павел

Мать: не указана

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.11.1925

Дочь: Пешкун Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.02.1928

Дочь: Сокол Галина (Анна) Ивановна

Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пешкун Николай Иванович

Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.06.1934

Сын: Пешкун Александр Иванович

Отец ребёнка: Пешкун Иван Дмитриевич

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
1975
Найстенъярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

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