Пешкун Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1925
Дочь: Пешкун Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
19.02.1928
Дочь: Сокол Галина (Анна) Ивановна
Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
25.06.1934
Сын: Пешкун Александр Иванович
Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно
Холмеч, Речицкий район, Гомельская область