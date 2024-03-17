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Пешкун Иван Дмитриевич

Место рождения

Артуки, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.11.1925

Дочь: Пешкун Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.02.1928

Дочь: Сокол Галина (Анна) Ивановна

Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пешкун Николай Иванович

Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.06.1934

Сын: Пешкун Александр Иванович

Мать ребёнка: Пешкун Татьяна Павловна

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Холмеч, Речицкий район, Гомельская область

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