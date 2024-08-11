Плотников Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1919

Дата смерти

16.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1919

Отец: Плотников Николай Васильевич

Мать: Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна

Смерть
16.06.1980

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