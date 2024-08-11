Плотников Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1919
Дата смерти16.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна
Смерть
16.06.1980