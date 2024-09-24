Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна

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Место рождения

Новосибирская обл., с. Долгово

Дата рождения

10.03.1889

Дата смерти

?.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1889

Отец: Елтышев Маркел Евфимович

Мать: Елтышева Ульяна (???) Косьмина

Бракосочетание
26.10.1909

Муж: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.

Сын: Плотников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 23.05.1911

Сын: Плотников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
?.05.1912

Дочь: (Плотникова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Плотников Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1918

Сын: Плотников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1919

Сын: Плотников Петр Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1922

Сын: Плотников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
29.06.1923 ст.

Сын: Плотников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Книга актовых записей о рождении по Гутовской волости за 1923 г., т. 1 [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.766]
Рождение ребёнка
01.06.1924 ст.

Сын: Плотников Константин Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Книга актовых записей о рождении по Гутовской волости за 1924 г., т. 1 [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.769]
Рождение ребёнка
19.04.1932

Дочь: (Плотникова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич

Смерть
?.09.1935
Похороны
Неизвестно

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