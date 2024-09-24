Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна
Место рожденияНовосибирская обл., с. Долгово
Дата рождения10.03.1889
Дата смерти?.09.1935
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Плотников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Сын: Плотников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Дочь: (Плотникова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Сын: Плотников Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Сын: Плотников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Сын: Плотников Петр Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Сын: Плотников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Сын: Плотников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Сын: Плотников Константин Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич
Дочь: (Плотникова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Плотников Николай Васильевич