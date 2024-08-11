Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Шаршак (Шаршакова)) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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