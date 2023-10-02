Паршутинская Елена Иннокетьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Попова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Попов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Попов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Попов Рудольф Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Попова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Попова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Попов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович
Смерть
Неизвестно