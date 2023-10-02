Паршутинская Елена Иннокетьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршутинская Елена Иннокетьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Попова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Попов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Попов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Попов Рудольф Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Попова Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Попова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Попов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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