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Попова Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Попов Григорий Емельянович

Мать: Паршутинская Елена Иннокетьевна

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