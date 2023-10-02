Попов Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Попова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Попов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Попов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Попов Рудольф Григорьевич
Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Попова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Попова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Попов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна
Смерть
Неизвестно