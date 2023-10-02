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Попов Григорий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Попова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Попов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Попов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Попов Рудольф Григорьевич

Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Попова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Попова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Попов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Паршутинская Елена Иннокетьевна

Смерть
Неизвестно
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