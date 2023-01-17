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Ильиных Михей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильиных Константин Лукьянович

Мать: Ильиных Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1896

Дочь: Агафья Клюкина

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.

Дочь: Анастасия Чувакова

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
МК Никольской Единоверческой церкви завода Сатки 1898 г. И226-28-1 23/27 октября Анастасия. Оренбургской губернии Челябинского уезда Долгодеревенской станицы Харлушевского поселка казак МИХЕЙ КОНСТАН... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ильиных Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.04.1902

Сын: Ильиных Василий Михеевич

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Липа Михеевна

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.

Сын: Ильиных Николай Михеевич

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1909 ст.

Дочь: Михеевна Лидия Меньшикова

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Благословение
23.04.1917 ст.
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Оренбургский общественный вестник №5 от 23 апреля 1917 Оффициальная часть Пасхальная награда Ко дня Св. Пасхи Его Преосвищенством награждены Архипастерским благославением, за труды по военным обстояте... Показать все
Благословение
?.05.1917
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
архипастырское благословение за содействие местному церковноприходскому попечительству к пользе храма и изыскание средств на нужды епархиальной организации Красного Креста (ОЕВ №7)
Рождение ребёнка
21.05.1921

Дочь: Елена Резепина

Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Место жительства
1923
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
23 (50) 4 едока в доме, 18 десятин, 2 коровы, 2 лошади
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Смерть
1945
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