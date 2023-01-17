Ильиных Михей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1896
Дочь: Агафья Клюкина
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.
Дочь: Анастасия Чувакова
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
МК Никольской Единоверческой церкви завода Сатки 1898 г. И226-28-1 23/27 октября Анастасия. Оренбургской губернии Челябинского уезда Долгодеревенской станицы Харлушевского поселка казак МИХЕЙ КОНСТАН... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ильиных Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.04.1902
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Липа Михеевна
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.03.1909 ст.
Дочь: Михеевна Лидия Меньшикова
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Благословение
23.04.1917 ст.
Оренбургский общественный вестник №5 от 23 апреля 1917 Оффициальная часть Пасхальная награда Ко дня Св. Пасхи Его Преосвищенством награждены Архипастерским благославением, за труды по военным обстояте... Показать все
Благословение
?.05.1917
архипастырское благословение за содействие местному церковноприходскому попечительству к пользе храма и изыскание средств на нужды епархиальной организации Красного Креста (ОЕВ №7)
Рождение ребёнка
21.05.1921
Дочь: Елена Резепина
Мать ребёнка: Ильиных Зиновья Тимофеевна
Место жительства
1923
23 (50) 4 едока в доме, 18 десятин, 2 коровы, 2 лошади
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945