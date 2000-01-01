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Ильиных Григорий Михеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Ильиных Михей Константинович

Мать: Ильиных Зиновья Тимофеевна

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