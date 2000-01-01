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Ильиных Григорий Михеевич
Ильиных Григорий Михеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Пол
Мужской
Отец
Ильиных Михей Константинович
Мать
Ильиных (Нифонтова) Зиновья Тимофеевна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Ильиных Михей Константинович
Мать:
Ильиных Зиновья Тимофеевна
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